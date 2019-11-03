Доменико Тедеско: Нет никакого смысла смотреть на таблицу чемпионата Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что не заостряет внимание на положение красно-белых в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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- Нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре, стараться выиграть как можно больше. У нас четыре очка в двух матчах, будем следовать такому же графику, - цитирует Тедеско ТАСС.

После 14 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, что в ближайший понедельник, 4 ноября, в Москве «Спартак» в рамках 15-го тура чемпионата России встретится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.