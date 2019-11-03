Доменико Тедеско: Подумаем, чтобы сыграть завтра с «Арсеналом» в четыре защитника Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что красно-белые могут сыграть в четыре защитника в игре с «Арсеналом».

Загрузка...

- Мы должны уметь быть вариативными, уметь играть разными схемами. Может, подумаем, чтобы сыграть завтра в четыре защитника. Мы не смотрим в турнирную таблицу, мы знаем нынешнюю ситуацию, будем идти от игры к игре и стараемся выигрывать как можно чаще. Мы набрали четыре очка в двух последних играх, надеемся продолжить эту поступь, - цитирует Тедеско «РИА Новости».

Добавим, что в ближайший понедельник, 4 ноября, в Москве «Спартак» в рамках 15-го тура чемпионата России встретится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.