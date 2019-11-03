«Краснодар» - «Ростов». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 15-го тура российской премьер-лиги.

Загрузка...

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Д.Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.