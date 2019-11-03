Вадим Карпов: Удаление Бийола сказалось и повлияло на игру с «Зенитом»

- Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление сказалось и повлияло на игру. Волнение, конечно, было, но со стартовым свистком оно пропало, и по игре это было видно.
У нас во втором тайме после удаления все атаки были в нашу сторону. Было очень тяжело физически. Да и морально тоже, когда играешь против Дзюбы так всегда будет.
Кто у соперника больше всего впечатлил? «Зенит» - очень хорошая команда, все игроки понравились, ничего больше не могу сказать.
Азмун наиграл на несколько красных карточек? Я не знаю, это решать не мне, а судье. А так, можно сказать, что да. Была очень грубая игра от него, - рассказал Карпов в интервью пресс-службе ЦСКА, видео которого опубликовано в аккаунте красно-синих в Twitter.
Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 27 очков, расположился на пятой строчке.
💬 Вадим Карпов: Играли и всегда будем играть на победу— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 3, 2019
17-летний защитник армейцев — о матче в Санкт-Петербурге: https://t.co/MEw8gmgb3U