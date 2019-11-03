«Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри», Пашалич отметился автоголом

Счет в матче на 32-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, который забил в собственные ворота. Через семь минут Йосип Иличич получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.
На 58-й минуте встречи полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива удвоил преимущество своей команды.
На данный момент «Кальяри» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 21 очко. «Аталанта» расположилась на четвертом месте с таким же количеством очков. Лидирует в чемпионате туринский «Ювентус» (29 очков).
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