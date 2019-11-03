«Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри», Пашалич отметился автоголом - Советский спорт
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03 ноября 2019 16:47ФутболВащенко Сергей

«Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри», Пашалич отметился автоголом

«Аталанта» на своем поле проиграла «Кальяри» в матче 11-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче на 32-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, который забил в собственные ворота. Через семь минут Йосип Иличич получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

На 58-й минуте встречи полузащитник «Кальяри» Кристиан Олива удвоил преимущество своей команды.

На данный момент «Кальяри» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 21 очко. «Аталанта» расположилась на четвертом месте с таким же количеством очков. Лидирует в чемпионате туринский «Ювентус» (29 очков).

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