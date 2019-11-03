Роман Бабаев: Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством в матче его команды против «Зенита». Игра 15-го тура РПЛ прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Вчера была хорошая игра, отличный стадион, великолепная футбольная атмосфера. Но, к сожалению, в очередной раз матч был подпорчен необъективным судейством. И самое печальное, что, как выясняется, даже VAR не в состоянии исправить ситуацию, если в тех или иных моментах использовать его по принципу трех обезьян.

А Виталию Мешкову, который как раз был судьей VAR в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всё лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», — сказал Бабаев.

Напомним, после 15-ти туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», имея в своем активе 33 очка. ЦСКА занимает пятое место с 27 очками.

В рамках следующего тура «Зенит» на выезде сыграет с «Арсеналом», а ЦСКА - с «Сочи». Игры пройдут 10-го ноября.