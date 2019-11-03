«Вильярреал» и «Атлетик» голов друг другу не забили «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

Новости СМИ2 Игра завершилась вничью со счетом 0:0. После этого матча «Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице примеры, имея в своем активе 18 очков. «Атлетик» расположился на восьмой строчке с 17 очками. '); } '); }