«Краснодар» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Ростовом» - Советский спорт
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03 ноября 2019 18:26ФутболВащенко Сергей

«Краснодар» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Ростовом»

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России.

Игра завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе гостей отметился Алексей Ионов, который отличился на 34-й и 41-й минутах матча. У «Краснодара» в компенсированное к матчу время голами отметились Иван Игнатьев и Урош Спаич.

Благодаря этому результату, «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды Валерия Карпина в активе 30 очков. «Краснодар» остался на четвертой строчке с 29 очками.

В рамках 16-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле примет «Тамбов», игра пройдет 9 ноября. «Краснодар» на следующий день проведет гостевую игру с «Локомотивом».

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