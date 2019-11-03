«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Чаглар Сеюнджю (57-я минута) и Джейми Варди (88-я).
«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Кристал Пэлас» расположился на девятой строчке с 15-ю очками.
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