«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 ноября 2019 19:09ФутболВащенко Сергей

«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Чаглар Сеюнджю (57-я минута) и Джейми Варди (88-я).

«Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Кристал Пэлас» расположился на девятой строчке с 15-ю очками.

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Забьет ли Дзюба в ворота ЦСКА и другие интриги 15-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 01.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Южный ответ обеим столицам. «Краснодар» и «Ростов» выдали огненное дерби с суперсюжетом «Ростов» выиграл основное время матча 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова, но «быки» успели спастись за пять компенсированных минут. 03.11.2019 18:55 Футбол Мощенко Захар
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Новости
19:09 Футбол «Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас», Варди вновь забил
19:02 Теннис Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
19:00 Фигурное катание Алексей Мишин: Был уверен, что Косторная выступит блестяще во Франции
18:30 ММА Руслан Магомедов подерется с Джеймсом на турнире ACA 101 в Польше
18:26 Футбол «Краснодар» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Ростовом»
18:22 Футбол «Вильярреал» и «Атлетик» голов друг другу не забили
18:00 Хоккей «Металлург» обыграл «Сибирь»
17:30 Баскетбол «Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка
17:10 Хоккей «Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»
16:52 Футбол Роман Бабаев: Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
16:47 Футбол «Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри», Пашалич отметился автоголом
16:24 Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого потерпел второе поражение подряд
16:19 Теннис Барти выиграла Итоговый турнир WTA
15:30 Бокс Константин Цзю: Ковалеву нет смысла продолжать карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array