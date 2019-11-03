Валерий Карпин: Расслабленности у нас не было. Это футбол Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Расслабленности у нас не было. Это футбол. В случае с первым голом ребята друг друга не поняли, два центральных защитника. Один мяч выносил, второй мешал. Оба были не на своих позициях. Это несчастный случай. В эпизоде со вторым мячом началась какая-то запара: стали много недорабатывать и пропустили гол. Мы низко сели во второй половине матча, не смогли заменами освежить игру. Сложно было нам держать высокий прессинг, какой у нас был все 90 минут - команда соперника тоже играет в футбол. Радует, что «Краснодар» - наш конкурент в таблице. Это приятно», – сказал Карпин.

Напомним, команда Карпина выигрывала 2:0, но пропустила два мяча в компенсированное время второго тайма.