Сергей Балахнин: Игроки «Ростова» рано стали играть на удержание счета. Это было ошибкой Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что футболисты «Ростова» рано начали играть на удержание счета в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

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«Ростову» в конце матча не хватило концентрации, дисциплины. По игре не сказать, что что-то предвещало такую развязку, поэтому это стало таким шоком. На мой взгляд, слишком рано гости стали играть по счету, на удержание. Это стало их ошибкой. Думаю, если бы они пошли в атаку, то могли бы добиться успеха», - сказал Балахнин.

Напомним, «Ростов» по ходу матча с «Краснодаром» выигрывал со счетом 2:0, но команда Валерия Карпина пропустила два гола в компенсированное ко второму тайму время.