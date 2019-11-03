«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», отыгравшись на 97-й минуте «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Счет в матче открыли гости на 63-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Деле Алли. На 79-й минуте «Тоттенхэм» остался в меньшинстве из-за удаления корейского игрока Сон Хын Мина. Хозяевам удалось отыграться на 97-й минуте, благодаря голу Дженка Тосуна.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 13 очков. «Эвертон» расположился на 17-й строчке с 11 очками.

В рамках 12-го тура «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча пройдут 9 ноября.