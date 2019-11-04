«Спартак» – «Арсенал» и еще два матча 15-го тура РПЛ - Советский спорт
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04 ноября 2019 11:56ФутболЛипкин Антон

«Спартак» – «Арсенал» и еще два матча 15-го тура РПЛ

В понедельник в РПЛ завершается первый круг.

В понедельник пройдут три заключительных матча последнего тура первого круга РПЛ.

14:00 (мск) «Урал» – «Оренбург» («Екатеринбург Арена»)
«Урал» занимает шестое место, опережая идущий 12-м «Оренбург» на три очка.

16:30 (мск) «Крылья Советов» – «Рубин» («Самара Арена»)
У «Крыльев Советов» 17 очков и девятое место, у «Рубина» – 16 очков и десятое место.

19:00 (мск) «Спартак» – «Арсенал» («Открытие Арена»)
«Спартак» с 18 очками занимает седьмое место, «Арсенал» с 16 очками – 11-е место.

Напомним, победителем первого круга стал «Зенит», опережающий на три очка «Ростов» и «Локомотив». В зоне вылета завершают первый круг «Ахмат» и «Сочи».

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