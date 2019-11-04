«Спартак» – «Арсенал» и еще два матча 15-го тура РПЛ

В понедельник пройдут три заключительных матча последнего тура первого круга РПЛ.
14:00 (мск) «Урал» – «Оренбург» («Екатеринбург Арена»)
«Урал» занимает шестое место, опережая идущий 12-м «Оренбург» на три очка.
16:30 (мск) «Крылья Советов» – «Рубин» («Самара Арена»)
У «Крыльев Советов» 17 очков и девятое место, у «Рубина» – 16 очков и десятое место.
19:00 (мск) «Спартак» – «Арсенал» («Открытие Арена»)
«Спартак» с 18 очками занимает седьмое место, «Арсенал» с 16 очками – 11-е место.
Напомним, победителем первого круга стал «Зенит», опережающий на три очка «Ростов» и «Локомотив». В зоне вылета завершают первый круг «Ахмат» и «Сочи».
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Давайте без лицемерия: «Зенит» будет чемпионом России-2020 Помешать этому может только катастрофа. Которой Санкт-Петербург не допустит – вчера мы увидели, как именно. Новым руководителям и тренерам «Зенита» нужно быть не хуже старых. 03.11.2019 12:00 Футбол Андронов Алексей Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1). 03.11.2019 06:30 Футбол Усачев Владислав Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав