«Спартак» – «Арсенал» и еще два матча 15-го тура РПЛ В понедельник в РПЛ завершается первый круг.

Новости СМИ2 В понедельник пройдут три заключительных матча последнего тура первого круга РПЛ. 14:00 (мск) «Урал» – «Оренбург» («Екатеринбург Арена»)

«Урал» занимает шестое место, опережая идущий 12-м «Оренбург» на три очка. 16:30 (мск) «Крылья Советов» – «Рубин» («Самара Арена»)

У «Крыльев Советов» 17 очков и девятое место, у «Рубина» – 16 очков и десятое место. 19:00 (мск) «Спартак» – «Арсенал» («Открытие Арена»)

«Спартак» с 18 очками занимает седьмое место, «Арсенал» с 16 очками – 11-е место. Напомним, победителем первого круга стал «Зенит», опережающий на три очка «Ростов» и «Локомотив». В зоне вылета завершают первый круг «Ахмат» и «Сочи». '); } '); }