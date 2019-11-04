Александр Бубнов: В пользу «Урала» – фактор своего поля, «Оренбурга» – функциональное состояние «Урал» сыграет дома с «Оренбургом» в 15-м туре РПЛ.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура премьер-лиги «Урал» – «Оренбург».

«Встречаются примерно равные по силам оппоненты, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – В пользу «Урала» говорит фактор своего поля, «Оренбурга» – лучшее функциональное состояние. Прогноз – 1:1».

Напомним, «Урал» занимает шестое место, опережая идущий 12-м «Оренбург» на три очка.

В прошлом сезоне «Урал» выиграл у «Оренбурга» в домашнем матче (2:1), а во втором круге команды сыграли вничью (2:2).

Матч «Урал» – «Оренбург» пройдет 4 ноября на «Екатеринбург Арене». Начало – 14:00 (мск).