Сердар Азмун: Мой футбольный кумир – Златан Ибрагимович

Форвард «Зенита» Сердар Азмун рассказал, кто является его кумиром в мире футбола. По словам игрока, он восхищался игрой Златана Ибрагимовича, который выступал за «Ювентус», «Барселону», «ПСЖ» и другие клубы.
«Мои кумиром в Иране с детства был Али Даеи, а из зарубежных футболистов – Златан Ибрагимович. Я играл против Ибрагимовича и должен сказать, что многое почерпнул у него», – сказал нападающий.
В текущем сезоне 24-летний Азмун провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Ранее сообщалось, что он интересен клубам АПЛ.
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