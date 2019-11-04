«Урал» – «Оренбург». Стартовые составы Встреча пройдет в Екатеринбурге.

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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 15-го тура РПЛ, который стартует в 14.00 мск.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Алвеш, Рогич, Фамейе.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Чуканов, Галаджан.

На данный момент «Урал», набрав 18 очков, занимает 6-е место в таблице РПЛ. В активе «Оренбурга» – 15 баллов и 12-я позиция.