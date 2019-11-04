«Урал» – «Оренбург». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 15-го тура РПЛ, который стартует в 14.00 мск.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Алвеш, Рогич, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Чуканов, Галаджан.
На данный момент «Урал», набрав 18 очков, занимает 6-е место в таблице РПЛ. В активе «Оренбурга» – 15 баллов и 12-я позиция.