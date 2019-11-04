СМИ: «Бавария» хочет пригласить Аллегри

Руководство «Баварии» ведет переговоры с итальянским специалистом Массимо Аллегри.
Накануне, 3 ноября чемпион Германии уволил с должности наставника Нико Ковача. Такое решение было принято после разгромного поражения от «Айнтрахта» (1:5) в 10-м туре бундеслиги.
Что касается Аллери, то минувшим летом 52-летний тренер покинул «Ювентус». По слухам, он получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».
Добавим, что на данный момент «Бавария» занимает 4-е место в таблице.
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