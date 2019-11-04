Александр Бубнов: «Крылья Советов» дома должны побеждать «Рубин» «Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в 15-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Рубин».

«Рубину» более ли менее удалось стабилизировать результаты, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – но «Крылья Советов» все равно выглядят более цельной командой, которая должна побеждать на своем поле. Прогноз – 1:0».

Напомним, после 14 туров у «Крыльев Советов» 17 очков и девятое место, у «Рубина» – 16 очков и десятое место.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» победили «Рубин» на своем поле (1:0). В последний раз «Рубин» выигрывал в Самаре в мае 2014 года.

Матч «Крылья Советов» – «Рубин» пройдет 4 ноября на «Самара Арене». Начало – 16:30 (мск).