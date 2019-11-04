Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Арсеналом» «Спартак» примет «Арсенал» в 15-м туре премьер-лиги.

Загрузка... Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура «Спартак» – «Арсенал». «Безвыигрышная серия «Арсенала» сильно затянулась, а последние результаты настраивают, скорее, на пессимистический лад, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Спартак» с приходом (Доменико) Тедеско напротив смотрится гораздо увереннее, чем прежде и добивается желаемого результата. Прогноз – 2:1». Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» дважды проиграл «Арсеналу» (2:3 – дома и 0:3 – в гостях). «Спартак» с 18 очками занимает седьмое место, «Арсенал» с 16 очками – 11-е место. Матч «Спартак» – «Арсенал» пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – 19:00 (мск). '); } '); }