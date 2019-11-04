Французские арбитры рассудят «Локомотив» и «Ювентус» в Лиге чемпионов Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Стали известны имена арбитров, получившие назначение на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус», который состоится 6 ноября и стартует в 20.55.

Отмечается, что в качестве главного рефери выступит Рудди Буке, которому будут помогать Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Видеопомощником назначен Бенуа Мийо. Четвертый судья – Франк Шнайдер. Все арбитры представляют Францию.

Добавим, что туром ранее «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Турине со счетом 1:2.