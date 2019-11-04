«Крылья Советов» – «Рубин». Стартовые составы Встреча пройдет в Самаре и стартует в 16.30 мск.

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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 15-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

На сегодняшний день «Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают 9-е место в таблице. Что касается «Рубина», то казанский клуб расположился строчкой ниже. В его активе 16 баллов.