СМИ: Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Шведский форвард Златан Ибрагимович получил предложение от руководства «Милана».
Напомним, 38-летний нападающий уже выступал за «россонери» в период с 2010 по 2012 год.
Ранее он объявил, что в ближайшее время вернется в чемпионат Испании, где защищал цвета «Барселоны». По слухам, в его услугах заинтересованы «Атлетико», «Наполи», «Фиорентина» и «Болонья».
На данный момент игрок связан контрактом с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Его соглашение истекает в декабре этого года.
Добавим, что в минувшем сезоне Ибрагимович провел 31 матч и забил 31 гол.
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