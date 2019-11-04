СМИ: Ибрагимович может вернуться в «Милан» - Советский спорт
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04 ноября 2019 16:54ФутболГичунцев Артур

СМИ: Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Об этом сообщает Marca.

Шведский форвард Златан Ибрагимович получил предложение от руководства «Милана».

Напомним, 38-летний нападающий уже выступал за «россонери» в период с 2010 по 2012 год.

Ранее он объявил, что в ближайшее время вернется в чемпионат Испании, где защищал цвета «Барселоны». По слухам, в его услугах заинтересованы «Атлетико», «Наполи», «Фиорентина» и «Болонья».

На данный момент игрок связан контрактом с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Его соглашение истекает в декабре этого года.

Добавим, что в минувшем сезоне Ибрагимович провел 31 матч и забил 31 гол.

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