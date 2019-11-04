Артем Дзюба – о матче с «Лейпцигом»: У «Зенита» есть план

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался перед матчем против «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче (1:2), так как соперник высоко прессингует. У нас было много возможностей, мы их разбирали. Можно было отдавать на ход Азмуну. Поэтому мы не провели много потенциально опасных атак.
Защитники «Лейпцига» не боятся играть один в один. Очень физически крепкие ребята. Не могу сказать, что они прям мифические. Но они очень сильные защитники. Не дают принимать мяч, не дают разворачиваться. Нужно как можно быстрее отыгрываться – в одно-два касания. Чтобы они не успевали накрыть. «Лейпциг» хорошо играет в центре. Второй их гол просто сумасшедший какой-то. На бумаге у нас есть план. Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса.», – цитирует нападающего Sport24.ru.
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай «Авангард» взял реванш у бело-голубых. Семь шайб, полные трибуны в Балашихе и победа Омска Воскресным вечером на «Арене Балашиха» было шумно. Противостояние омского «Авангарда» и московского «Динамо» собрало на трибунах аншлаг. 03.11.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Ничья ни о чем. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга, забив по мячу Два гранда РПЛ, еще недавно на постоянной основе игравшие в Лиге чемпионов, в очной встрече на финише первого круга выдали матч, в котором страстей было намного больше, чем футбольного мастерства. 02.11.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав