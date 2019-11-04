Артем Дзюба – о матче с «Лейпцигом»: У «Зенита» есть план Встреча состоится 5 ноября и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка – 20.55 мск.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался перед матчем против «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче (1:2), так как соперник высоко прессингует. У нас было много возможностей, мы их разбирали. Можно было отдавать на ход Азмуну. Поэтому мы не провели много потенциально опасных атак.

Защитники «Лейпцига» не боятся играть один в один. Очень физически крепкие ребята. Не могу сказать, что они прям мифические. Но они очень сильные защитники. Не дают принимать мяч, не дают разворачиваться. Нужно как можно быстрее отыгрываться – в одно-два касания. Чтобы они не успевали накрыть. «Лейпциг» хорошо играет в центре. Второй их гол просто сумасшедший какой-то. На бумаге у нас есть план. Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса.», – цитирует нападающего Sport24.ru.