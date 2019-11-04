«Спартак» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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04 ноября 2019 17:57ФутболГичунцев Артур

«Спартак» – «Арсенал». Стартовые составы

Встреча пройдет на «Открытие Арене».

Стали известные стартовые составы московского «Спартака» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура РПЛ, который стартует в 19.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, К. Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

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