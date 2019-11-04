Люсьен Фавр: В игре против «Интера» мы должны готовиться к любому сценарию Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

- Мы должны готовиться к любому сценарию. Нам нужно очень, очень хорошо сыграть, чтобы победить. Мы это прекрасно знаем. Мы должны хорошо атаковать и защищаться, потому что соперники проводят быстрые контратаки. Они демонстрируют отличный футбол - с хорошими контратаками и опасными передачами с флангов, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Боруссия», набрав четыре очка, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F, а «Интер», имея также четыре балла, занимает второе место.