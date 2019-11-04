«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ Встреча прошла в Самаре.

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Футболисты «Крыльев Советов» не смогли выявить победителя в матче 15-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:0).

После этой игры подопечные Миодрага Божовича занимают 6-е место в таблице. В их активе 18 очков. У «Рубина» – 17 баллов и 11-я позиция.

В 16-м туре чемпионата страны самарский клуб сыграет на выезде со «Спартаком», а «Рубин» примет в родных стенах московское «Динамо». Оба матча пройдут 9 ноября.

РПЛ

15-й тур

«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров (Гынсарь, 73), Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский (Радоньич, 77), Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев (Кварацхелия, 82), Подберезкин (Могилевец, 72), Коновалов, Зуев, Давиташвили (Марков, 89), Кьяртанссон.

Предупреждения: Поярков (7), Чернов (18), Коновалов (46), Ташаев (61), Гацкан (72), Кварацхелия (90), Тимофеев (90).