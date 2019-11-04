Фрэнк Лэмпард: «Челси» рассчитывает выйти в плей-офф Лиги чемпионов Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».

Загрузка...

- Мы должны понимать качество игры и опасность «Аякса». Это очень техничная команда. Мы показали отличную реакцию на поражение в первом туре и рассчитываем выйти в плей-офф. Но для этого нужно так же подготовиться и настроиться, как и в двух предыдущих матчах, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Челси», набрав шесть очков, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы Н, а «Аякс», имея также шесть баллов, занимает второе место.