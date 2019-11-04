Алиссон: Раздражает, когда «Ливерпуль» пропускает глупые голы - Советский спорт
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04 ноября 2019 19:02Футбол

Алиссон: Раздражает, когда «Ливерпуль» пропускает глупые голы

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».

- Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель - побеждать в каждом матче и делать это с сухим счетом.

Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки, - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Ливерпуль», набрав шесть очков, расположился на второй строчке в турнирной таблице группы Е, а «Генк», имея в активе один балл, занимает четвертое место.

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