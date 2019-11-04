Лунев не сыграет с «РБ Лейпциг»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев не поможет питерскому клубу в домашнем матче против «РБ Лейпциг», который пройдет в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил наставник российского клуба Сергей Семак.
«Есть микроповреждения. Андрей Лунев присоединился к тем, кто давно не играет. Остальные с большой долей вероятности смогут принять участие в игре», – цитирует Семака Sport.24.ru.
В текущем сезоне Лунев провел 14 матчей, пропустил 10 мячей и провел 6 «сухих» матчей.
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