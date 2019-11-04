«Спартак» проводит сотый матч на «Открытие Арене» В понедельник, 4 ноября, в Москве проходит заключительный матч 15-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Арсеналом».

Загрузка... Эта встреча стала для красно-белых сотой, проведенной на «Открытие Арене». Напомним, что матчем открытия стадиона стала товарищеская игра 5 сентября 2014 года между «Спартаком» и сербской «Црвеной Звездой» (1:1). В первом официальном матче, 14 сентября 2014 года, красно-белые в рамках седьмого тура российской премьер-лиги 2014/2015 обыграли «Торпедо» (3:1). '); } '); }