«Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд - Советский спорт
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04 ноября 2019 19:35Футбол

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд

«Нефтехимик» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (10-я минута) Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У армейцев отличился Линден Вей (41).

Добавим, что в следующем матче «Нефтехимик», одержавший девятую подряд победу в чемпионате, в гостях сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА, потерпевший третье поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду примет «Спартак».

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