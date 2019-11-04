«Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд

В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (10-я минута) Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У армейцев отличился Линден Вей (41).
Добавим, что в следующем матче «Нефтехимик», одержавший девятую подряд победу в чемпионате, в гостях сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА, потерпевший третье поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду примет «Спартак».
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Три подвига российских вратарей, «Рейнджерс» забыл о Зибанежаде, а «Нью-Джерси» – о Гусеве Сумасшедший день в НХЛ – пять овертаймов и девять побед гостей! 03.11.2019 11:30 Хоккей Славин Виталий Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Видео всех голов 15-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 15-го тура чемпионата России. 04.11.2019 18:30 Футбол Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1). 03.11.2019 06:30 Футбол Усачев Владислав Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Забьет ли Дзюба в ворота ЦСКА и другие интриги 15-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 01.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей