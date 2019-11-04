«Нефтехимик» обыграл ЦСКА, одержав девятую победу подряд «Нефтехимик» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Зият Пайгин (10-я минута) Йонас Энлунд (18), Марат Хайруллин (55) и Ильдар Шиксатдаров (60). У армейцев отличился Линден Вей (41).

Добавим, что в следующем матче «Нефтехимик», одержавший девятую подряд победу в чемпионате, в гостях сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА, потерпевший третье поражение в пяти последних встречах сезона, на своем льду примет «Спартак».