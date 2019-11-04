Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Зальцбургом».

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- Завтрашний матч имеет большое значение, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сделаем все, чтобы провести хорошую игру, а остальное не так важно.

В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи. Порой в этом сезоне мы демонстрировали великолепный футбол, но стабильности не хватало, и за это нам приходится расплачиваться, в особенности в серии А, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Неаполе (Италия) на стадионе «Сан-Паоло» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Наполи», набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а «РБ Зальцбург», имея в активе три балла, занимает третье место.