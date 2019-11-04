Юлиан Брандт: У «Боруссии» одна цель на завтрашний матч - победа Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

- У нас одна цель на завтрашний матч - победа. Мы с Ройсом можем сыграть на многих позициях. Я очень рад, когда мы вместе выходим на поле. Дома мы побеждали многих сильных соперников, так что мы уверены в своих силах, - цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Боруссия», набрав четыре очка, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F, а «Интер», имея также четыре балла, занимает второе место.