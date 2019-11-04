«Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско «Спартак» уступил «Арсеналу» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

В составе тульской команды голом на 16-й минуте отметился нападающий Евгений Луценко.

Отметим, что на 87-й минуте желтую карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, которая стала для него второй в трех матчах российской премьер-лиги.

Добавим, что для «Спартака» эта игра стала сотой, проведенной на «Открытие Арене».

После этой победы «Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Тедеско, с 18 очками расположился на девятом месте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».

Чемпионат России

15-й тур

«Спартак» – «Арсенал» – 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 16

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Умяров, 45), Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе (Гулиев, 84), Мельгарехо, Тил (Понсе, 72), Зобнин, Мирзов, Ларссон.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров (Хагуш, 68), Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Беляев, Луценко (Кангва, 85).

Предупреждения: Умяров, 86 – Луценко, 30; Денисов, 60