Дмитрий Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов, вопрос в нашей реализации

– Любое поражение неприятно. Даем на пятой минуте сопернику использовать свою возможность. Было достаточно голевых моментов, надо забивать свои моменты. Бывает, не получается игра – ты ее выигрываешь. Сегодня достаточно моментов было, и давление было возле ворот соперника. Вопрос в нашей реализации, – приводит слова специалиста «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт «Урала».
Добавим, что после этой игры «Оренбург» набрал 18 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 18 очками расположился на десятом месте.
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