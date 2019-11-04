Доменико Тедеско: Мы не заслужили победу из-за первого тайма Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча против тульского «Арсенала» (0:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

– Мы не заслужили победу из-за первого тайма, очень плохо играли и с мячом, и без мяча. Второй тайм провели значительно лучше, но соперник умно оборонялся.

Позиция Джано в опорной зоне связана с тем, что Алекс Крал в двух прошлых матчах пробежал 25 километров, а Джано хорошо проявил себя на тренировках. Это техничный игрок, и это было важно для владения мячом и развития атак.

Если бы не пришлось менять Кутепова из-за травмы, я бы все равно во втором тайме поменял схему. Идея такой смены возникла уже на 20-й минуте игры. Но это не делается по щелчку пальцев, требуется большая работа, а у нас было всего несколько недель. Хотел выпустить Крала, но у меня хорошие помощники, которые напомнили про лимит на легионеров. Честно говоря, я по ходу матча об этом забыл.