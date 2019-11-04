Андрей Червиченко: Пока не вижу наигранных схем и интересных вещей в игре «Спартака»

- Тедеско перед матчем надо таблеточку, опять желтую получил. Он очень эмоционален, я думаю, что он этими попрыгушками на поле только отвлекает своих футболистов.
Сегодня просто не залетело то, что залетало в предыдущих матчах. «Спартака» сегодня ничего не показал, а «Арсенал» сыграл грамотно и забил отличный гол с хорошей комбинации.
Я не знаю откуда такая вера в Тедеско, но на мой взгляд он ничего интересного с командой не сделал. Единственное, что он как-то проводит ротацию состава, что не было при Кононове. Я пока не вижу наигранных схем и интересных вещей в игре «Спартака», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.
Отметим, что поражение от «Арсенала» стало первым для «Спартака» под руководством Тедеско.
После этой игры красно-белые с 18 очками расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда на своем поле встретится «Крыльями Советов».
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