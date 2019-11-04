Игорь Черевченко: Во втором тайме у «Спартака» были моменты, но и мы могли забить еще Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

– Мы перестроили тактику под «Спартак». Во втором тайме у соперника были моменты, но и мы могли забить еще, если бы поспокойнее сыграли. В перерыве предупреждал, что 15-20 минут после перерыва будет тяжело. Заставили нас сесть глубоко в оборону, старались, чтобы не было свободных зон на своей половине поля.

Как могу оценить игру вратаря, если мы сыграли на ноль? Егор Шамов два-три раза по-настоящему выручил команду, а кроме того, в свои 25 лет очень уверенно сыграл на выходах. Чтобы всем было понятно, скажу так: он сыграл без запары.