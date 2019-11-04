Артем Дзюба: Не знал, что меня назвали братом Кличко Нападающий «Зенита» Артем Дзюба слова капитана «РБ Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего российского нападающего третьим братом Кличко.

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- Не знал, что меня назвали братом Кличко. Даже не знаю… С одной стороны, это комплимент. С другой стороны, после Виталика, может быть, он меня хотел оскорбить (улыбается).

Но если серьезно, то Орбан - хороший защитник, очень неприятный, такой крепкий, капитан команды. То что он не сыграет, для «Лейпцига», конечно, потеря, - рассказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита», видео которого опубликовано в клубном Twitter.

Добавим, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом» состоится завтра в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

Нападающий сине-бело-голубых — о сравнении с братьями Кличко, Дне народного единства и ожиданиях от матча с «РБ Лейпциг».



Билеты: https://t.co/tkwtDBRdaS pic.twitter.com/2pngCnYMaR — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) November 4, 2019