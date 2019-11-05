Александр Мостовой: Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче чемпионата России с «Арсеналом» (0:1).

- Первый тайм плохой со стороны «Спартака», а во втором «Арсенал» сел, боялись пропустить. Красно-белые слишком раскрылись, туляки могли еще забить. А так… Навал, навал, навал и ничего нового.

Что поменялось? Кононов тоже неплохо начинал, а потом четыре месяца попросил, чтобы что-то там сделать. Никакой разницы между футболом Тедеско и Кононова нет, - цитирует Мостового Sport24.ru.

После этой игры красно-белые с 18 очками расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда на своем поле встретится «Крыльями Советов».