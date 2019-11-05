Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов против «Лилля» Тренерский штаб «Валенсии» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля».

Новости СМИ2 Отметим, что в список из 18 футболистов попал российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсии»: Силлессен, Доменеч, Гарай, Паулиста, Гайя, Тьерри, Коста, Мангала, Васс, Парехо, Кан Ин, Кондогбиа, Ферран Торрес, Черышев, Гамейро, Родриго, Гомес, Вальехо. Добавим, что встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, в Валенсии (Испании) на стадионе «Месталья» и начнется в 23:00. 🦇 CONVOCATORIA del @valenciacf para el #VCFLOSC ♦️◼️ de @ChampionsLeague 🔥



#AmuntValencia 🖤 pic.twitter.com/QpB1aLRXbf — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) November 4, 2019 '); } '); }