Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов против «Лилля» - Советский спорт
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05 ноября 2019 00:03Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов против «Лилля»

Тренерский штаб «Валенсии» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля».

Отметим, что в список из 18 футболистов попал российский полузащитник Денис Черышев.

«Валенсии»: Силлессен, Доменеч, Гарай, Паулиста, Гайя, Тьерри, Коста, Мангала, Васс, Парехо, Кан Ин, Кондогбиа, Ферран Торрес, Черышев, Гамейро, Родриго, Гомес, Вальехо.

Добавим, что встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» - «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, в Валенсии (Испании) на стадионе «Месталья» и начнется в 23:00.

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