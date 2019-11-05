Антонио Конте: Тот, кто ждет от «Интера» оборонительной игры, сильно заблуждается - Советский спорт
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05 ноября 2019 00:39Футбол

Антонио Конте: Тот, кто ждет от «Интера» оборонительной игры, сильно заблуждается

Главный тренер «Интера» Антонио Конте – о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

- Мы здорово сыграли в домашнем матче с «Боруссией» и заслуженно победили. Да, завтра придется сложно. В конце концов, «Боруссия» - опытнейшая команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Нужно не терять бдительности ни на секунду.

Тот, кто ждет от нас оборонительной игры, сильно заблуждается. Мы будем прижаты к своим воротам только в том случае, если «Боруссия» заставит нас сделать это, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Боруссия», набрав четыре очка, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F, а «Интер», имея также четыре балла, занимает второе место.

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