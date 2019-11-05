Эрик тен Хаг: «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг - о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

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- «Челси» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Это будет сложная игра, но других в этом соревновании не бывает. Перед нами стоит большой вызов, мы с нетерпением ждем этого матча. Если сыграем идеально, тогда у нас будет шанс, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится во вторник в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени.

После трех туров «Челси», набрав шесть очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы Н, а «Аякс», имея также шесть баллов, занимает второе место.