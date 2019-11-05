Рашид Рахимов: Такая ротация состава может многое сломать в «Спартаке» Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что ротация в «Спартаке» не сможет улучшить уровень игры красно-белых.

- Такая ротация состава может многое сломать в команде. Я не считаю, что у спартаковцев есть 16-18 игроков, которых можно ротировать, менять по 6-7 человек. Уровень игры от этого не улучшится, что мы и увидели в матче с «Арсеналом», - сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в домашнем матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

После этой встречи красно-белые с 18 очками опустились на девятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что в следующем туре московский клуб на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».