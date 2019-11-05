Борис Игнатьев: «Зенит» должен добиться положительного результата в матче с «Лейпцигом» Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев – о предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».

- «Зенит» должен добиться положительного результата в предстоящем матче с «Лейпцигом». В этом убеждает качество игры, которое показывают питерцы в последних матчах. Они понимают, что именно сейчас наступает решающая пора в групповом турнире, - цитируют Игнатьева «Известия».

Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.