Сергей Кирьяков: С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело, команда бежит, летит, и у нее все получается - Советский спорт
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05 ноября 2019 01:57Футбол

Сергей Кирьяков: С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело, команда бежит, летит, и у нее все получается

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков – о предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпцигом».

- С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем, - приводят слова Кирьякова «Известия».

Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.

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