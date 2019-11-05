Сергей Кирьяков: С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело, команда бежит, летит, и у нее все получается

- С «Лейпцигом» «Зениту» будет тяжело. Последние два матча клуб из Лейпцига провел просто феноменально, его игроки забили какое-то невероятное количество мячей. Все это говорит о том, что немцы сейчас на ходу. Команда бежит, летит, и у нее все получается. А значит, питерцам нужно при подготовке учитывать и то, что соперник испытывает психологический подъем, - приводят слова Кирьякова «Известия».
Добавим, что встреча состоится завтра в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:55 по московскому времени.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Георгий Джикия: Мы пропустили нелепый мяч После матча «Спартак» - «Арсенал» (0:1) своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Егор Шамов. 04.11.2019 22:26 Футбол Григорьевская Юлия Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав