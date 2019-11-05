Де Лаурентис закрыл игроков «Наполи» на базе до конца недели

Игроки «Наполи» будут находиться на базе до конца недели, сообщает Corriere dello Sport. Такое решение принял президент клуба Аурелио де Лаурентис в связи с неудачным выступлением команды в серии A.
«Это не наказание, а возможность для игроков лучше узнать друг друга, – объяснил де Лаурентис. – (Главный тренер) Карло (Анчелотти) – отличный специалист и человек. У меня нет причин ждать, что он станет что-то делать лучше, чем делает уже сейчас.
Проблема в работе команды. Это не то, что зависит от тренера, но от сплоченности игроков, которые должны находить мотивацию не только в матчах с «Ливерпулем» и «Зальцбургом», в которых мы видим команду, играющую на высоком уровне».
Напомним, в последних трех турах серии A «Наполи» сыграл вничью со СПАЛ (1:1) и «Аталантой» (2:2), а в минувшую субботу потерпел поражение от «Ромы» (1:2).
Во вторник «Наполи» примет «Ред Булл» в Лиге чемпионов, а в субботу – «Дженоа» в чемпионате.
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