«Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку Сона Кореец был удален за нарушение, которое привело к перелому голеностопа Андре Гомеша.

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«Тоттенхэм» подал апелляцию на красную карточку полузащитника Сон Хын Мина в матче 11-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, сообщает The Guardian.

На 79-й минуте 27-летний кореец сфолил на полузащитнике «ирисок» Андре Гомеше, после чего в португальца врезался защитник «шпор» Серж Орье. Все это привело к тому, что Гомеш получил перелом голеностопа со смещением.

Главный арбитр матча Мартин Аткинсон сначала хотел показать Сону желтую карточку, однако, увидев серьезность повреждения Гомеша, поменял решение и удалил игрока «Тоттенхэма».

Теперь Сон должен пропустить три матча чемпионата – с «Шеффилд Юнайтед» (дома), «Вест Хэмом» (в гостях) и «Борнмутом» (дома). В «Тоттенхэме» рассчитывают на отмену дисквалификации.