«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов - Советский спорт
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05 ноября 2019 10:44ФутболЛипкин Антон

«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов

Начало матча на стадионе «Санкт-Петербург» – 20:55 (мск).

«Зенит» проведет матч с «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После трех туров «РБ Лейпциг» лидирует в группе G с шестью очками, у «Зенита» и «Лиона» по четыре очка, у «Бенфики» – три.

Напомним, две недели назад «Зенит» проиграл в гостях «РБ Лейпциг» (1:2) несмотря на то, что защитник Ярослав Ракицкий открыл счет.

В последних матчах в национальных чемпионатах «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» (8:0).

Матч «Зенит» – «РБ Лейпциг» пройдет 5 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:55 (мск). В 23:00 (мск) «Лион» начнет играть с «Бенфикой».

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