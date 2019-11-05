Доменико Тедеско: Шюррле – очень мотивированный парень, все смотрят на него Немец выступает за «Спартак» на правах аренды из «Боруссии».

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова полузащитника Андре Шюррле о возможном завершении карьеры.

«Он просто сказал, что, когда на протяжении года или двух ты не играешь за дортмундскую «Боруссию», такие мысли появляются, – приводит ТАСС слова немца. – Во-вторых, я хотел бы сказать, что каждый день вижу его на поле на протяжении почти трех недель. Могу сказать, что передо мной очень мотивированный парень, у него хорошее положение в команде – все смотрят на него».

Напомним, Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды. В 14 матчах на его счету два гола и четыре результативные передачи.

В понедельник «Спартак» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче 15-го тура премьер-лиги, потерпев первое поражение после назначения Тедеско главным тренером команды.